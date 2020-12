Um natal especial para 100 famílias que serão atendidas pela Igreja Batista do Braga em Cabo Frio Pr. Neemias Lima

Por Juarez Volotão

Publicado 19/12/2020 07:42

Cabo Frio - O dia 22 de dezembro representará um Natal e fim de ano especial para as 100 famílias que serão atendidas pela Igreja Batista do Braga no município de Cabo Frio na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Na ocasião será entregue uma cesta de Natal bem sortida, como nos conta o Pr. Neemias Lima, Pastor Presidente da Igreja.

'A cesta incluirá frango, ovos e panetone. Atenderemos 100 famílias e faremos as entregas em quatro horários diferentes, que são do conhecimento das pessoas cadastradas, cumprindo todos os protocolos de segurança e as medidas de cuidado com o coronavírus e evitando aglomerações', declara o Pr. Neemias Lima, que segue como um dos líderes religiosos, e igreja, mais atentos e rigorosos quanto ao cumprimento das medidas sanitárias referente a pandemia.

A Igreja Batista do Braga fecha o ano pandêmico de 2020 ultrapassando a marca de 1.000 doações e realizando, além da entrega de alimentos e das cestas básicas, atendimento psicológico, jurídico e até o socorro para reparos em obras e construções de casas: 'Entendemos que uma das vertentes da mensagem cristã é repartir e há muitas pessoas que passarão o Natal sem alimento. Nossa intenção é minimizar esse sofrimento na vida de 100 famílias', celebra Pr. Neemias.

O Pr. Neemias Lima acabou de ser nomeado Secretário Adjunto de pessoas em vulnerabilidade, a convite do Prefeito eleito de Cabo Frio, José Bonifácio do PDT.