José Bonifácio, prefeito eleito de Cabo Frio. perde de 6 x 0 no TRE, terá seu registro impugnado e recorrerá ao TSE Mídias sociais

Por Juarez Volotão

Publicado 19/12/2020 07:42

Cabo Frio - O prefeito eleito do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, José Bonifácio do PDT, teve seu registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e poderá ser diplomado nos próximos dias para tomar posse como prefeito da cidade.

No fim da noite desta sexta-feira (18), o Ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, deferiu o recurso de forma monocrática. Segundo informações a decisão do ministro será publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira (21), mas o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) já foi comunicado para que ocorra a diplomação do prefeito eleito José Bonifácio e de sua vice, Magdala Furtado na próxima semana.

Publicidade

Ainda segundo apuramos, o Ministério Público Eleitoral pode entrar com um último recurso para indeferir a candidatura do pedetista e para que a decisão do ministro, relator do processo eleitoral, seja validada ou não, em plenário pelos demais Ministros. Caso não haja recursos, essa decisão de Alexandre de Moraes encerra o processo.

José Bonifácio do PDT foi o candidato mais votado nas eleições municipais do último dia 15 de novembro, com 44,75% dos votos válidos.