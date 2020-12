Prefeito de Cabo Frio saca arma no meio da rua para intimidar morador que o criticava Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 05:27

Cabo Frio - Circulam na internet nesta segunda-feira (21) imagens do prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno (DEM), com uma arma de fogo em punho e proferindo uma série de xingamentos. O flagra ocorreu na tarde deste domingo (20), em uma rua no centro da cidade.



De acordo com testemunhas do episódio, o destempero ocorreu depois que Adriano foi interpelado por um morador, que teria feito críticas à sua administração. Revoltado, o prefeito foi ao seu carro e pegou a arma. Um jovem que estava com um soco inglês acompanhava Adriano no momento da confusão.



Em nota, a Prefeitura confirmou ser Adriano nas imagens e disse que o prefeito reagiu a agressões que vem sofrendo nos últimos tempos.



"O prefeito vem sofrendo ameaças e xingamentos de um mesmo grupo, insistentemente, todos os finais de semana nos últimos dois meses na porta de sua casa. No domingo, no fim da tarde, as mesmas pessoas insultaram novamente o prefeito e seu filho, que reagiram", diz o texto.