Cachorro é morto a tiros no bairro Portinho, em Cabo Frio Reprodução/Inter TV

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 14:24

Rio - Um cachorro de rua que ficava sob os cuidados de moradores do bairro Portinho, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi brutalmente assassinado a tiros poucos minutos antes da virada do ano. Um homem ainda não identificado, que também residia no bairro, é o principal suspeito de disparar duas vezes contra o animal.



De acordo com relatos de testemunhas, o homem dizia se irritar com os latidos do cachorro quando passava por ele e teria tentado matá-lo em uma outra ocasião. A Polícia Civil teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o homem passando pela rua no momento dos disparos.

O caso segue em investigação na 126º DP (Cabo Frio) e a polícia apura se o suspeito tem porte de arma de fogo.

O artigo 32 da lei 9.605/98 da lei federal de crimes ambientais diz que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime, assim como abandonar. A pena é detenção de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda do animal.