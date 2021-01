José Bonifácio, novo Prefeito de Cabo Frio toma posse na Câmara dos Vereadores Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 10:23

Cabo Frio - O novo Prefeito do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, José Bonifácio, tomou posse numa cerimônia solene na manhã desta última sexta-feira (1º) na Câmara dos Vereadores da cidade.

A programação começou às 8h, com a reinauguração do transporte náutico entre a Gamboa e o Centro da cidade. Após fazer o trajeto na embarcação que passa a prestar o serviço, Bonifácio foi de bicicleta para a Câmara Municipal, onde recebeu oficialmente o cargo de prefeito. Na sequência, despachou na sede da Prefeitura: 'Sempre vou prezar pelo diálogo, respeito às diferenças e a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tenho repetido que ninguém faz nada sozinho, e, com respeito, vamos trabalhar muito pelo bem da nossa cidade. Estamos com a cidade lotada e as pessoas não estão respeitando os protocolos de segurança. Vamos conversar e colocar em prática o que já planejamos. Contamos com a ajuda de todos para que possamos vencer essa etapa', afirmou José Bonifácio no discurso de posse, na Câmara Municipal de Cabo Frio.

Ainda durante a cerimônia, a nova vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, destacou o orgulho de assumir o cargo e a vontade de trabalhar e fazer o melhor pela cidade: 'Espero contribuir com tudo o que eu puder e trabalhar ao lado de Zé Bonifácio para desenvolver nosso município e trazer dignidade ao povo cabo-friense', declarou Magdala.