Operação de ordenamento é realizada nas Praias do Forte e do Peró em Cabo Frio Prefeitura de Cabo Frio

Por Juarez Volotão

Publicado 04/01/2021 10:23

Cabo Frio - Uma operação de ordenamento das orlas nas praias do Forte e do Peró foram realizadas no município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro neste sábado (02) em ação conjunta entre a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar.

Fiscais do Meio Ambiente e da Postura, guardas municipais e policiais militares percorreram os locais e as orlas das badaladas praias apreendendo caixas de som e notificando barraqueiros, quiosqueiros e ambulantes sobre as novas normas de ordenamento.

No total, foram apreendidas mais de 40 caixas de som. Na mesma operação os fiscais também passaram pelo estacionamento da Praia do Forte, no conhecido Bolsão da Juju, retirando os flanelinhas que atuavam no local.