Vereador Davi Souza é empossado e escolhido Líder do Governo na Câmara de Cabo Frio Davi Souza

Por Juarez Volotão

Publicado 04/01/2021 10:23

Cabo Frio - O vereador Davi Souza do PDT foi empossado nesta última sexta-feira (01) em sessão solene na Câmara dos Vereadores do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro e já assume a responsabilidade de líder do Governo na casa.

O jovem Vereador pedetista, que está em seu primeiro mandato, tem se mostrado um dos braços direitos do novo Prefeito José Bonifácio, o acompanhando em quase todas as reuniões e participado das tomadas de decisões mais importantes para a cidade: 'Nosso mandato foi empossado e hoje começa uma gestão aguerrida e disposta a renovar Cabo Frio.

Como líder do governo na Câmara, reforcei o sentimento de união necessário para o bom diálogo e para a definição de prioridades neste momento delicado. Saúde, economia, emprego e assistência social devem ser fortalecidas para que nosso povo não fique desamparado. Eu ocupo este lugar para servir cada munícipe desta cidade, e levarei os valores do Partido Democrático Trabalhista em cada decisão a ser tomada pelos próximos quatro anos', afirmou Davi Souza em seu primeiro discurso no plenário da Câmara.