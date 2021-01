Cabo Frio Revisitado – A memória regional pelas trilhas do contemporâneo Sophia Editora

Cabo Frio - "Há tempos esperávamos por um livro que reunisse nossos fragmentos. Afinal, como pensar uno se desconhecemos quem somos, o chão que pisamos e o que aqui vivemos?", destaca a arquiteta e urbanista Aline Bonioli Paiva Colonesi, diretora do Colégio Estadual Miguel Couto, na Carta aos Professores que abre 'Cabo Frio Revisitado – A memória regional pelas trilhas do contemporâneo' (Sophia Editora, 432 páginas, 1ª edição).

A obra, que acaba de ser lançada e está à venda no site da editora (www.sophiaeditora.com.br), reúne artigos assinados por 20 pesquisadores, proporcionando ao leitor um moisaico sobre a história, memória e patrimônio da cidade. A organização é do arquiteto Ivo Barreto, também responsável pelas ilustrações inéditas contidas na publicação. Estão, entre os temas de estudo, a formação geológica da região, o período de escravidão, a pesca tradicional, a Fazenda Campos Novos, o conjunto paisagístico da cidade, a ocupação salineira e a vida e espaço dos primeiros habitantes da região.

"O livro foi um recorte (pois as pesquisas já são muitas) e está pensado como uma porta de entrada e mergulho no campo da memória, trazendo dados, mas sobretudo apontando caminhos possíveis e conexões às vezes pouco percebidas. Ao morador da cidade ou para aquele que com ela convive há anos, é uma oportunidade de uma viagem pelo tempo da paisagem e do homem nestas bordas da laguna da Araruama, na companhia narrativa de textos deliciosos, comprometidos com o rigor científico, mas extremamente acessíveis, textos que pedem um café longo e alguns dedos de prosa depois", destaca Ivo Barreto.

Fazem parte da obra, além de Ivo Barreto, os autores Cyl Farney Catarino de Sá, Antônio Carlos Silva Andrade, Viviane Stern da Fonseca Kruel, Dorothy Sue Dunn de Araujo, João Henrique de Oliveira Christovão, Jonatas Carvalho, José Marcello Salles Giffoni, Paulo Sérgio Barreto, Jullia Turrini, Kátia Leite Mansur, Daniel Souza dos Santos, José Carlos Sícoli Seoane, Luiz Guilherme Scaldaferri Moreira, MaDu Gaspar, Gina Bianchini, Maria Cristina Ventura, Nilma Teixeira Accioli, Schneider Franco dos Santos e Walter Luiz Pereira. Gustavo Rocha-Peixoto assina o prefácio e Aline Bonioli Paiva Colonese, carta ao professor. A capa ganhou ilustração de Ivo, com design gráfico de design gráfico de Natalia Rossi.

"O que os textos vão revelando é imensamente cativante e fica impossível não se reconhecer no caminho da leitura", destaca Ivo Barreto. Ele prossegue: "Uma das imagens que se forma no conjunto dos textos é que nem sempre na história “acerta a mão”, ora a interação do homem na paisagem da muito certo, outras nem tanto, e tantas vezes estas variáveis vem do mesmo processo. E o que fica disto? Onde e quais são os aspectos sobre os quais nos reconhecemos? Os textos revelam a articulação da pesquisa com arquivos e trabalhos de campo na busca deste entendimento, mas não respondem objetivamente isso, pois esta é a questão que deixamos para a escolha do leitor, fazendo deste processo um diálogo, como se deseja da educação. A partir do que se terá acesso em cada um dos textos, o leitor terá mais apoios pra buscar aquilo que lhe contempla enquanto sujeito, olhando para sua própria realidade depois disso, pra seguir construindo esta história de maneira ativa, tendo a memória como alimento e ferramenta".



Confira o sumário da obra:

Carta aos Professores | Aline Bonioli Paiva Colonese

Prefácio | umbigo

Gustavo Rocha-Peixoto

Introdução | Um trajeto pelos caminhos da alteridade

Ivo Matos Barreto Júnior



Capítulo 1 | A memória da Terra impressa na Geodiversidade presente na área do Sistema Lagunar de Araruama: a história antes da história

Kátia Leite Mansur, Daniel Souza dos Santos e José Carlos Sícoli Seoane

Capítulo 2| A região de Cabo Frio: um centro de diversidade de plantas, paisagens e serviços ambientais

Cyl Farney Catarino de Sá, Antônio Carlos Silva Andrade,

Viviane Stern da Fonseca Kruel e Dorothy Sue Dunn de Araujo

Capítulo 3 | No tempo dos sambaquis: vida e espaço dos primeiros habitantes da Região dos Lagos

MaDu Gaspar e Gina Bianchini

Capítulo 4 | Entre paisagens: a Fazenda Campos Novos, da colônia ao império

Jonatas Carvalho

Capítulo 5 | Tráfico, escravidão e memória: comunidades negras remanescentes e a engrenagem do tráfico de escravizados no antigo Cabo Frio

Nilma Teixeira Accioli

Capítulo 6 | A mestiçagem na Aldeia de São Pedro de Cabo Frio (Séculos XVIII—XIX)

Luiz Guilherme Scaldaferri Moreira

Capítulo 7| Terra do Sal: ocupação da região salineira do Cabo Frio no século XIX

José Marcello Salles Giffoni

Capítulo 8 | Memória e Identidade pelos caminhos do sal fluminense

João Henrique de Oliveira Christovão

Capítulo 9| Estação do Sal: o trem de ferro em Cabo Frio

Schneider Franco dos Santos

Capítulo 10 | Companhia Nacional de Álcalis: do projeto a instalação de uma indústria de base

Walter Luiz Pereira

Capítulo 11 | Do monumento ao documento: a construção do Conjunto Paisagístico de Cabo Frio

Ivo Matos Barreto Júnior

Capítulo 12 | Diálogos entre paisagem, memória e arte: a Casa Museu Carlos Scliar

Maria Cristina Ventura

Capítulo 13 |Os “cantos de praia” da pesca tradicional e a preservação da memória cultural na Região dos Lagos

Paulo Sérgio Barreto e Jullia Turrini

Capítulo 14 | Pelas frestas do valor nacional: alterando escalas e saturando contextos na busca das raízes historiográficas da Casa da Flor

Ivo Matos Barreto Júnior

