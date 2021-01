Quiosques da praia do Peró em Cabo Frio são multados Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 10:27

Cabo Frio - As operações de ordenamento das praias do município de Cabo Frio na Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro seguem acontecendo. Nesta terça-feira (5) três quiosques da Praia do Peró foram multados pela Prefeitura da cidade por desrespeito às novas regras, que já estão valendo. De acordo com os fiscais do Meio Ambiente e da Fiscalização de Posturas, os estabelecimentos estavam com mais jogos de mesas do que o permitido.



A nova regra define que cada barraca, quiosque ou restaurante só pode dispor de, no máximo, dez jogos de mesas, que devem ser colocados aos poucos, conforme a demanda de clientes. Um restaurante da orla do Peró foi notificado pela mesma infração.

Pelo novo regulamento, após a notificação, caso o descumprimento continue, o estabelecimento será multado, podendo perder a licença em caso de recorrência, e ter materiais apreendidos.



Na Praia do Forte, os fiscais seguem orientando barraqueiros, quiosqueiros, restaurantes e banhistas quanto às normas de ordenamento e conduta. O uso de caixa de som está proibido e, segundo a fiscal de Meio Ambiente, Marcela Santana, quem desrespeitar a lei terá o equipamento apreendido.



“Orientamos a todos que desliguem o aparelho, mas se houver negativa ou o som estiver muito alto, o equipamento será apreendido. O correto é que as pessoas não levem caixas de som para a praia”, alertou Marcela.