Com a saúde debilitada, Cabo Frio chega a quase 5.500 casos de coronavírus e 222 mortes Imagem da internet

Por Juarez Volotão

Publicado 11/01/2021 08:03

Cabo Frio - Um dos maiores desafios do novo Prefeito do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro é a debilitada e precária saúde da cidade, que acumula problemas que se agravam com a pandemia do coronavírus.

A cidade contabiliza 5.452 casos confirmados de covid-19 e acumula 222 mortes, o que pode aumentar caso se confirmem os 14 óbitos que estão em investigação. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, a CTI está com 48% dos leitos ocupados e 13% na enfermaria.

O número de recuperados do coronavírus é grande e chega a marca das 4.756 pessoas curadas da doença, o que representa pouco mais de 87% dos casos confirmados.

Após denúncias do não funcionamento da tenda de triagem da Covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle, a Prefeitura de Cabo Frio informou que a unidade está concentrando os atendimentos relacionados à Covid-19, na região central da cidade, enquanto a Prefeitura busca pela contratação de médicos para o retorno do serviço na tenda de triagem, que fica em frente à mesma unidade de saúde. A tenda deixou de funcionar desde a quinta-feira (7), por falta de médicos.

Além da UPA do Parque Burle, também realizam a triagem dos casos suspeitos de Covid-19, segundo a nota da Prefeitura, o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, e a tenda de triagem em frente à UPA de Tamoios.



A Secretaria Municipal de Saúde informa que a falta de médicos na tenda de triagem do Parque Burle ocorre porque parte dos profissionais que atuam no local paralisou o trabalho, em virtude da falta de pagamento de salários pela gestão anterior da Prefeitura: 'Estamos buscando a melhor solução para esta situação da tenda de triagem, mas, enquanto isso, a população não está desamparada, uma vez que o atendimento está sendo realizado pela UPA. A Secretaria de Saúde e as demais equipes da Prefeitura estão se empenhando para resolver a situação o quanto antes', afirma o secretário de Saúde de Cabo Frio, Felipe Fernandes que informou pelas suas redes sociais que a tenda de triagem para pacientes com suspeita de Covid-19 foi reativada na manhã deste sábado (9).

Já neste domingo (10), informações dão conta que a tenda de triagem ficou fechada e sem atendimento novamente por falta de médico.