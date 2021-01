Uma nova Rádio chega em Cabo Frio e na Região dos Lagos Tr2 Digital

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 07:40

Cabo Frio - A partir de 1 de fevereiro o município de Cabo Frio e a Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro vão ganhar uma nova emissora de rádio. 'Nossa Rádio 102,5 FM' desembarca com o slogan de 'uma rádio para chamar de sua' e promete trazer de volta o rádio com cara de rádio, em uma programação jornalística, com muita notícia, informação, prestação de serviços, utilidade pública, opinião e a participação dos ouvintes durante a programação.

Segundo a direção artística da emissora, a grade de programação está sendo pensada com muito carinho, resgatando a verdadeira essência do rádio: 'Outra área em que nos preocupamos, além da missão de se fazer rádio como tem que ser feito, é a qualidade da programação musical. Música boa, seja os mais tops lançamentos ou as melhores canções do passado, mas sempre para a família. Como será uma rádio com muita interatividade com o ouvinte, precisamos cuidar de todos os detalhes, para que as famílias possam ouvir a programação 24 horas por dia, 7 dias por semana', afirmam.

A Nossa Rádio estreará dia 1 de fevereiro na frequência 102,5 FM as 5 horas da manhã e a sua abrangência alcança cerca de 9 municípios da Região dos Lagos como Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Araruama, Saquarema, Rio das Ostras e Macaé. A rádio também terá sua transmissão pelo site e nas mídias sociais.