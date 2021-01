Orla da Praia do Forte em Cabo Frio está parcialmente fechada para o trânsito Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 07:48

Cabo Frio - Desde o fim de semana o trânsito na orla da Praia do Forte, no município de Cabo Frio, está parcialmente fechado para veículos motorizados com a pista no sentido Passagem liberada apenas para pedestres e ciclistas. A mudança, que já está valendo, será mantida 24 horas por dia até 31 de janeiro. Já a pista sentido Braga continua aberta ao trânsito de carros e motos.



A interdição parcial no trânsito foi implantada pela Secretaria de Mobilidade Urbana com fiscalização da Guarda Civil Municipal. A sinalização para motoristas e demais condutores já foi instalada próxima ao trailer da Guarda, próximo aos quiosques e Praça da Cidadania. Os agentes civis estão dispostos durante todo o dia orientando os condutores.



De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, o fechamento da via tem o objetivo de beneficiar a prática esportiva responsável. “Com o fechamento da via apenas no sentido Passagem, a população ganha um espaço para fazer suas atividades esportivas, como caminhadas e andar de bicicleta. Nosso objetivo é privilegiar o esporte consciente, respeitando o distanciamento e estando ao ar livre”, explicou o secretário.