Flanelinhas na mira da Prefeitura de Cabo Frio e da Polícia Militar Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 07:38

Cabo Frio - Foi dado início nesta sexta-feira (22) uma operação contra a atuação de flanelinhas na Praia do Forte, cartão postal do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação aconteceu durante todo o dia coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana em conjunto com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar. O objetivo é combater e coibir a ação ilegal e abusiva de flanelinhas nos estacionamentos da cidade.



A operação começou pela Praia do Forte, mas também será levada para outras regiões da cidade, como o Peró, por exemplo. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, essa é a primeira de uma série de operações contra a ação dos flanelinhas, que têm causado grandes transtornos aos cidadãos.



"Essas pessoas agem ilegalmente, ameaçam nossos controladores de estacionamento e coagem os motoristas. A maioria não é da cidade. Não vamos dar trégua para eles", afirmou Buitrago.



Agentes da Fiscalização de Transportes Urbanos, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Policiais Militares percorreram toda a orla. A operação começou pelo estacionamento da Praia do Forte, conhecido como Bolsão da Juju, se estendendo pelas ruas adjacentes, onde a ação dos flanelinhas também é constante. Todos as pessoas flagradas exercendo ilegalmente a atividade de operador de trânsito serão encaminhadas para a delegacia da cidade.



O secretário destaca que a cobrança do estacionamento rotativo na orla é realizada pelos controladores da Secretaria de Mobilidade Urbana, que trabalham uniformizados e devidamente identificados. O pagamento é feito com moedas ou com cartão de crédito/débito, diretamente no parquímetro ou com os controladores de estacionamento. Já o pagamento em dinheiro pode ser realizado na sede da Secretaria, que fica na Rua João Pessoa, 516, na Vila Nova, todos os dias, das 8h às 18h.



"É importante que os motoristas estejam atentos a isso: os controladores de trânsito não recebem valores em espécie. A eles somente é feito o pagamento com cartão de crédito ou débito. Se a pessoa quiser pagar a taxa com dinheiro, pode se dirigir à Secretaria de Mobilidade Urbana, onde há um setor para isso", explicou Jefferson Buitrago.