Uma longa fila para o esquema 'drive-thru' já se formava logo no início da manhã, antes do horário previsto para iniciar a imunização Jac Costa e Ludmila Lopes (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 03/03/2021 21:34 | Atualizado 03/03/2021 21:47

Nesta quarta-feira (3), Cabo Frio deu início à vacinação contra a Covid-19 para os idosos com idade de 85 a 89 anos. Na sexta (5), os de 80 a 89 anos poderão se imunizar. Em ambas as faixas etárias, o horário previsto é de 10 às 15h. Porém, no primeiro distrito, uma longa fila para o esquema 'drive-thru' já se formava logo o início da manhã, na Avenida Quatro Estações, no bairro Portinho.

Dona Nelza deu uma lição de sabedoria Jac Costa A Dona Nelza, de 85 anos, acompanhada da neta, comentou a chegada do momento tão aguardado: "Minha expectativa é que eu venha conseguir tomar a vacina e volte a ter a segunda dose que é necessária, por uma só não vai resolver o problema", disse ela que chegou 3h antes de iniciar a imunização.

Ansioso para ser imunizado, um senhor que aguardava no Edilson contou que chegou ao local por volta das 8h e conseguiu a senha de número 44. Já vacinado, o Sr. Carlos (87) afirma que não só ele, mas também seus filhos e netos estavam ansiosos por sua imunização. Muito empolgado, ele definiu o momento como ‘uma felicidade imensa’. Seu Carlos era só alegria depois de ser vacinado Ludmila Lopes

Para quem não tem carro, o polo de vacinação é a Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara. A reportagem do O Dia foi até lá conferir e conversar com alguns idosos, seguindo todas as medidas de segurança e distanciamento. Ansioso para ser imunizado, um senhor que aguardava no Edilson contou que chegou ao local por volta das 8h e conseguiu a senha de número 44. Já vacinado, o Sr. Carlos (87) afirma que não só ele, mas também seus filhos e netos estavam ansiosos por sua imunização. Muito empolgado, ele definiu o momento como 'uma felicidade imensa'. Apesar de chegarem bem antes do horário previsto para a vacinação, até mesmo com cadeiras de praia, muitos idosos negam a ansiedade para receber a vacina. O Sr Manoel Borges (87) conta ter aguardado com normalidade, de acordo com as orientações dadas. Para aqueles que não querem tomar a vacina, ele afirma que essas pessoas estão prejudicando a si mesmo, pois a vacina 'é o que nos protege' e 'devemos ficar gratos', declarou.



O Sr. Odavi também nega ansiedade pela espera da imunização, pois ‘sabia que a vacina chegaria aqui’. Ao ser perguntado se dormiu bem, em tom descontraído ele assume ter ficando ansioso apenas para esperar a hora de se levantar para se vacinar. Mandando um recado aos idosos que não querem vacinar, Odavi aconselha que outros idosos procurem os órgãos públicos para obterem informações corretas, pois existem vários tipos de vacina, mas que todas são importantes contra o ‘maldito vírus’.





Para se vacinar, é necessário que o paciente leve CPF ou Cartão Nacional do SUS, documento com foto e comprovante de residência. Para evitar aglomeração, a prefeitura decidiu antecipar o horário da vacina, começando pouco depois das 9h30.

Aplicação da segunda dose em março



Na quinta-feira (4), a vacinação de segunda dose será no ESF Praia do Siqueira e ESF Botafogo para os profissionais de saúde que não conseguiram realiza-la em seus locais de origem ou nos polos. Na sexta (5), os idosos acamados acima de 90 anos recebem as equipes volantes da Secretaria de Saúde para a segunda dose.



No dia 16, idosos acima de 90 anos receberão a segunda dose nos polos de vacinação: Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara; Ciep Hermes Barcelos, no Jardim Esperança; Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Centro Educacional Municipal Professora Marly Capp, ambos em Tamoios.



Na quarta (17), a segunda dose será feita no PAM de São Cristóvão para o corpo médico e profissionais da saúde do 18º Grupamento de Bombeiros Militares e do 25º Batalhão de Polícia Militar. No dia 23, é a vez dos idosos acamados que são cobertos pela Estratégia em Saúde da Família (ESF) do Guarani receberem a segunda dose.



Your browser does not support the video tag. Na quinta-feira (4), a vacinação de segunda dose será no ESF Praia do Siqueira e ESF Botafogo para os profissionais de saúde que não conseguiram realiza-la em seus locais de origem ou nos polos. Na sexta (5), os idosos acamados acima de 90 anos recebem as equipes volantes da Secretaria de Saúde para a segunda dose. No dia 16, idosos acima de 90 anos receberão a segunda dose nos polos de vacinação: Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara; Ciep Hermes Barcelos, no Jardim Esperança; Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Centro Educacional Municipal Professora Marly Capp, ambos em Tamoios. Na quarta (17), a segunda dose será feita no PAM de São Cristóvão para o corpo médico e profissionais da saúde do 18º Grupamento de Bombeiros Militares e do 25º Batalhão de Polícia Militar. No dia 23, é a vez dos idosos acamados que são cobertos pela Estratégia em Saúde da Família (ESF) do Guarani receberem a segunda dose. Também na terça (23), profissionais da Atenção Básica do primeiro distrito que não conseguiram fazer a segunda dose poderão fazê-la no polo Cemod, na Avenida Teixeira e Souza, das 10h às 14h.