Prefeito Bonifácio e o ex-deputado Janio Mendes receberam os membros do Conselho Diretor: Tiago Mohamed, Vladimir Paschoal e Rafael Penna

Publicado 02/03/2021 18:09

O Conselho Diretor (CODIR) da Agenersa recebeu e aceitou convite para se reunir com representantes das prefeituras de Arraial do Cabo, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (2). Em pauta, a apresentação de demandas com vistas à melhoria dos serviços de saneamento básico nos três municípios, cuja operação é de responsabilidade da Prolagos, concessionária regulada pela Agenersa.



“Além de ser o poder concedente, a prefeitura tem pleno conhecimento das necessidades de sua área e pode contribuir com sugestões para aperfeiçoar os serviços de água e esgotamento sanitário nos municípios. Recebemos os convites e achamos pertinente participar das reuniões. Vamos avaliar a viabilidade das solicitações porque nós regulamos de acordo com o que determinam os contratos de concessão”, explica o presidente da Agenersa, Tiago Mohamed.



Os três municípios visitados têm os serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto operados pela Concessionária Prolagos. O primeiro foi São Pedro da Aldeia, onde os conselheiros de reuniram com o prefeito Fabio do Pastel (PODE) e a secretária de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento, Raquel Trevisan.



Em Cabo Frio, o CODIR se reuniu com o prefeito José Bonifácio Novellino (PDT) e com o ex-deputado estadual (e conselheiro do prefeito) Janio Mendes. E em Arraial do Cabo, os conselheiros foram recebidos pelo prefeito do município, Marcelo Magno (SDD).



A Agenersa é responsável ainda pela regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico da Concessionária Águas de Juturnaíba, Prolagos e Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).