Por Renata Cristiane

Publicado 09/03/2021 17:04

A cidade de Cabo Frio se tornou o município com mais óbitos confirmados de coronavírus na Costa do Sol. Até esta terça-feira (9), o município já somava 362 mortes por Covid-19, disparando na frente das cidades da Costa do Sol, como Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema.



Com pouco mais de 261 mil habitantes, Macaé é, disparada, a cidade com maior número de casos confirmados da doença, sendo 20.838 pacientes que já foram infectados, segundo boletim divulgado na segunda-feira (8), e 308 óbitos.



Cabo Frio tem cerca de 220 mil habitantes, ou seja, menos do que Macaé. Porém, o número de mortos pelo vírus é maior do que a capital do petróleo. Comparando ainda a quantidade de casos, a relação entre os números é ainda mais assustadora. Conforme boletim divulgado pela prefeitura cabo-friense nessa terça, são 7.665 confirmados.



Se Macaé tem aproximadamente um óbito para cada 68 casos, Cabo Frio tem uma morte para cada 21 pacientes infectados. O município da Região dos Lagos, que está na Zona Laranja de contaminação tem ainda 55% dos leitos de CTI para Covid-19 ocupados e 50% dos de enfermaria. Nove óbitos ainda seguem em investigação para a doença. Região contabiliza 67.001 casos confirmados e 1.699 mortes por COVID-19



O número de casos confirmados de coronavírus nas cidades de Baixada Litorânea (Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema) subiu para 67.001, dentre os quais 1.699 mortes, conforme informações apuradas junto às Prefeituras até esta terça-feira (9).



De acordo com os boletins atualizados divulgados em cada um dos municípios, os casos contabilizados de pessoas infectadas pelo coronavírus, óbitos decorrentes de COVID-19, casos suspeitos, óbitos em investigação e curados seguem da seguinte forma:





Araruama - 7.094 casos confirmados, sendo 186 óbitos e 4.780 pacientes curados; 401 casos suspeitos e 1 óbitos sob investigação.



Armação dos Búzios - 3.273 casos confirmados, sendo 33 óbitos e 3.157 pacientes curados; Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.



Arraial do Cabo - 883 casos confirmados, sendo 40 óbitos e 685 pacientes curados; 55 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.



Cabo Frio - 7.665 casos confirmados, sendo 362 óbitos e 6.524 pacientes curados; 14.751 casos suspeitos e 9 óbitos sob investigação.



Iguaba Grande - 2.573 casos confirmados, sendo 58 óbitos e 2.139 pacientes curados; 29 casos suspeitos. Óbitos sob investigação.



Macaé - 20.609 casos confirmados, sendo 308 óbitos e 20.301 pacientes curados. Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.



Maricá - 11.292 casos confirmados, sendo 249 óbitos e 10.862 pacientes curados; 25 óbitos sob investigação. Casos suspeitos não foram divulgados.



Rio das Ostras - 7.523 casos confirmados, sendo 194 óbitos e 5.485 pacientes curados; 3.775 casos suspeitos e 16 óbitos sob investigação.



São Pedro da Aldeia - 3.610 casos confirmados, sendo 130 óbitos e 3.098 pacientes curados; 253 casos suspeitos e 0 óbitos sob investigação.



Saquarema - 2.479 casos confirmados, sendo 139 óbitos e 1.994 pacientes curados; 24 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.