Ação foi realizada em conjunto com o Exército e a Interpol nesta segunda-feira (15) Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 20:32

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Exército Brasileiro e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), deflagrou, na segunda-feira (15), a Operação Pente Fino em uma loja que comercializava armas e munições em Cabo Frio.

Segundo a PF, no ato da venda, o estabelecimento emitia nota fiscal de outra empresa localizada em Niterói, na Região Metropolitana, e as entregava para clientes do município cabo-friense, constituindo fraude ao sistema de Certificado de Registro do Exército Brasileiro e a guia de trânsito expedida pelo Sistema Nacional de Armas (Sinarm).

Foram apreendidas 62 armas, sendo 58 curtas e quatro longas. Um homem foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de posse ilegal de armas e de fraude. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal, em Macaé.

O crime está previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, cuja pena pode chegar até três anos de prisão e multa.