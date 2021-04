Praia do Peró, em Cabo Frio, também está proibido acesso e permanência, mas banhistas insistem em desobedecer Luiz Felipe Rodrigues

Por Renata Cristiane

Publicado 04/04/2021 13:40

A Prefeitura de Cabo Frio vai renovar o decreto que proíbe o acesso e a permanência nas praias do município até o próximo domingo (11).

A informação foi confirmada na manhã deste domingo (4), pelo secretário de Mobilidade Urbana do município, Jefferson Buitrago.

“A intenção é essa mesmo. O decreto deve sair hoje [domingo, 4] ou amanhã [segunda, 5] de manhã. A praia continua fechada até dia 11”, respondeu Buitrago ao ser questionado sobre a renovação do decreto.

Já em relação às barreiras sanitárias, o secretário afirmou que elas acabam neste domingo mesmo. A que fica em São Pedro da Aldeia, na Via Lagos, por exemplo, já encerrou as atividades nesta manhã.

Desrespeito ao decreto Muitos turistas se recusam a aceitar as medidas restritivas e tentam burlar os fiscais RC24h Apesar de a proibição estar valendo desde a semana passada, as praias da cidade têm sido constantemente invadidas. Apesar de a proibição estar valendo desde a semana passada, as praias da cidade têm sido constantemente invadidas.

Neste domingo (4), a principal praia de Cabo Frio, a do Forte, teve um dia menos movimentado do que no resto do semana. Porém, na Praia do Peró, os fiscais estão tendo muita dificuldade de conter os banhistas.

As pessoas estão fazendo o percurso até a praia pela trilha, que fica no meio da restinga e por outros caminhos nas dunas.

Your browser does not support the video tag. Quando são advertidos pelos guardas, os invasores dão a volta e procuram outro caminho, deixando as equipes de fiscalização na missão de “secar gelo”.