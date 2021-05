Juan Dias Divulgação

Em tempos de pandemia, onde os eventos culturais estão temporariamente suspensos, os amantes do piano já podem comemorar: nesta sexta-feira (21), às 20h, a série “Jovens Pianistas”, realizado pela secretaria municipal de Cultura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, está de volta. Será o primeiro recital on-line da temporada 2021, e contará com a participação de seis artistas. A transmissão será pelo YouTube através do canal da série.

Esta será a 84ª edição do recital, criado em setembro de 2002 pelo professor de piano Hasenclever da Silva Oliveira, e que tem apoio da Prefeitura de Cabo Frio. O evento tem o objetivo de formar novas plateias, divulgar a música clássica através de concertos gratuitos e proporcionar oportunidades aos jovens pianistas de talento em início de carreira.

Antes das medidas de prevenção contra a Covid-19, os recitais eram apresentados ao vivo, de forma presencial, na Casa de Cultura José de Dome (Charitas). Mas desde 13 de maio do ano passado o evento passou a ser on-line, com participação de jovens artistas de todo o mundo.

Para a edição desta sexta-feira estão confirmados os brasileiros Caio Vital, Bruno de Lorenzo, Anabel Cunha e Bernardo Borges, e também os mexicanos Israel Gaytan de Los Santos e Juan de Dios Alva.