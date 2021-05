Deputado Marcelo Freixo fez questão de preparar pessoalmente um café para conversar com prefeito Bonifácio e o amigo de longa data, ex-deputado Janio Mendes Renata Cristiane (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 22/05/2021 22:40

O deputado Federal, Marcelo Freixo (PSOL), está passando este fim de semana na Região dos Lagos. Neste sábado (22), ele se reuniu com prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), que é uma das principais referências pedetistas de todo estado.

O encontro aconteceu na casa do sogro de Freixo (Helio Pellegrino), em Búzios. Segundo interlocutores, o objetivo foi tomar um café, em que o principal ingrediente colocado na mesa para temperar a bebida favorita dos articuladores políticos, era eleição de 2022.

Freixo vem conversando com diversas lideranças progressistas do estado com objetivo de formar uma frente ampla em torno de um nome para disputar as eleições para governador. O deputado tem se mostrado disposto a encarar esse desafio, e por isso, está dialogando com líderes de esquerda e centro. Bonifácio, do alto dos seus 76 anos de vida, recém completados na última semana, além de ser o chefe do executivo de uma das principais cidades da região, é vice-presidente estadual do PDT e um cardeal da política no interior do estado.

Segundo Zé, o PDT quer lançar o nome do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) como candidato a governador. Entretanto, ele considera importante a construção de uma unidade progressista nas próximas eleições para chefe do executivo estadual: “Divididos estamos fadados a derrota. Mas unidos, estaremos no caminho certo para busca da vitória”, destacou Bonifácio.

