Filas antes mesmo da abertura dos postos de saúde - Ludmila Lopes (RC24h)

Filas antes mesmo da abertura dos postos de saúde Ludmila Lopes (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 04/06/2021 15:33 | Atualizado 04/06/2021 15:34

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio, na Região dos Lagos, iniciou nesta sexta-feira (4) a vacinação de todos os profissionais da educação. O dia foi marcado por filas de espera e cenas de protestos em defesa do SUS e contra o presidente Bolsonaro. A secretaria Municipal de Saúde fez novas atualizações para a vacinação. Entre as mudanças estão novo horário, nova segmentação para o público alvo e a exigência de novos documentos.



Nesta fase serão vacinados os profissionais de educação das redes pública (municipal, estadual e federal) e privada que atuam no município nos segmentos de educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. A imunização é válida para todos os profissionais que atuam nas unidades de ensino, dentro dos segmentos listados.



Nesta sexta-feira (4) será aplicada a primeira dose nos profissionais com idade entre 30 e 59 anos. Quem não puder se vacinar nesta sexta, poderá receber a vacina na próxima terça (8) e quinta-feira (10), junto com os profissionais da educação de 18 a 29 anos.

Protestos não falaram Ludmila Lopes (RC24h)

Os professores tiveram que enfrentar filas, mas apesar disso, a maioria estava feliz com a chegada do momento de vacinação Ludmila Lopes (RC24h)

Your browser does not support the video tag.

Além de aguardar pela imunização, os profissionais aproveitaram o momento para expor sua insatisfação com o atual cenário político do país. "Vou virar jacaré", afirmou um dos professores.A vacinação acontece no PAM de São Cristóvão, no Centro Educacional Professora Marli Capp, nas unidades de saúde específicas para a Covid-19, e também nos polos de drive-thru. O horário, no entanto, foi alterado: será das 10h às 16h.Outra mudança foi com relação à segmentação do público alvo, que deixou de ser somente para profissionais da educação de Cabo Frio que moram na cidade, e passou a ser para profissionais da educação de Cabo Frio que trabalham e/ou moram na cidade.A Secretaria de Saúde de Cabo Frio também atualizou as documentações exigidas para a imunização. Passa a ser obrigatório o comprovante de residência daqueles que moram em Cabo Frio mas trabalham em outra cidade.Além disso, serão exigidos de todos documento de identidade oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS. Será necessário, ainda, entregar a cópia do contracheque com local de trabalho e cargo ou comprovante de vínculo ativo com carimbo e assinatura do responsável da escola.ONDE SE VACINAR:– sexta (4), terça (8) e quinta (10), das 10h às 16hESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nºESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nºESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nºESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nºESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nºESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nºPAM de São Cristóvão – Rua Manoel José de Carvalho, 97Drive-thru do Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo PortinhoPAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nºESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nºESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nºESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nºESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, PachecoESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nºCentro Educacional Professora Marli Capp – Rua E, Quadra 15, 20 – UnamarDrive-thru do PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº