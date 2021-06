O objetivo é destinar, por mês, 200 Itajurus, o que equivale a R$ 200, para 500 famílias em situação de pobreza com cadastro no CadÚnico do Governo Federal. - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 17:23

A Câmara Municipal de Cabo Frio aprovou, por unanimidade, em sessão extraordinária nesta quinta-feira (17), o Projeto de Lei que cria a Moeda Social Itajuru.



A medida foi enviada pelo prefeito, José Bonifácio (PDT), buscando beneficiar as famílias em vulnerabilidade financeira e comerciantes do município.



Cabo Frio, que fica na Região dos Lagos, segue o exemplo bem sucedido de Maricá, cidade que cresceu em número de empregos formais durante a pandemia. Dados apontam que em alguns estabelecimentos, aceita-se mais a moeda social do que cartões de crédito e débito convencionais. Em Maricá, mais de 10 mil comerciantes já utilizam do benefício.

O PL é uma construção do poder executivo e legislativo, que começa como uma indicação da presidência Câmara em 16 de abril e volta ao parlamento como uma proposta pelo prefeito José Bonifácio (PDT). O presidente da Câmara, vereador Miguel Alencar (DEM) explicou a importância da tramitação em regime de urgência: “Fizemos essa articulação com urgência porque entendemos que é um momento em que muitas famílias estão necessitadas e essa moeda vai auxiliar também a economia da cidade”, disse ele.



O líder do governo na Câmara, vereador Davi Souza (PDT), também comentou: “Este é um grande marco para Cabo Frio. A Moeda Social Itajuru chega para reduzir a desigualdade social, fortalecendo a economia local, não apenas para os grandes comerciantes, mas também os pequenos empreendedores”, afirmou o vereador e líder do Governo da Câmara, Davi Souza (PDT).



De acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, equipes já realizam o cadastro de famílias e pontos comerciais do Manoel Corrêa, bairro escolhido para início do projeto.



O objetivo é destinar, por mês, 200 Itajurus, o que equivale a R$ 200, para 500 famílias em situação de pobreza com cadastro no CadÚnico do Governo Federal. O valor poderá ser gasto no comércio cadastrado, mas impede o uso para álcool e cigarro.



A Prefeitura possui a intenção de expandir a moeda social para outros bairros do município.