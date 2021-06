Cerca de 140 cavalos de todo o estado do Rio estão inscritos - Internet

O Parque de Exposições de Tamoios, na Região dos Lagos, já está pronto para receber a I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador de Cabo Frio, que começa na próxima quinta-feira (24) e vai até sábado (26), sempre das 9h às 22h. A programação é uma realização da Expresso Eventos e da Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio. O objetivo é divulgar a raça e incentivar o pecuarista local.Cerca de 140 cavalos de todo o estado do Rio estão inscritos. Para o acesso ao Parque de Exposições de Tamoios, que fica no complexo da Fazenda Campos novos, é obrigatório o usar máscaras e respeitar os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19.Segundo a secretária municipal de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, os animais e as equipes chegam a Cabo Frio na próxima quarta-feira (23).“A solenidade de abertura será na quinta-feira, às 9h. Em seguida começa a competição entre os machos, prevista para acontecer no decorrer do dia. A Feira do Produtor Rural também estará acontecendo, com nossos expositores trazendo produtos de qualidade todos os dias do evento, até domingo (27)”, afirma a secretária.Na sexta-feira (25), a programação da Expo Mangalarga vai começar às 9h com o julgamento das fêmeas. Já no sábado (26), será o dia das competições de morfologia, marcha batida e marcha picada para machos e fêmeas. Os vencedores de cada categoria serão premiados com troféus e faixas.No domingo (27), a Feira do Produtor Rural começará às 10h e vai até às 17h.