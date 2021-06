O material apreendido foi levado para a 126ªDP. Ninguém foi preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 21/06/2021 21:45

Na noite deste domingo, o Grupamento de Ações Táticas (GAT) localizou uma construção abandonada utilizada para armazenar material e equipamentos utilizados na prática de tráfico de drogas, no bairro Jardim Esperança, periferia de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, o endereço, que fica na localidade conhecida como Morro do Limão, foi encontrado através de uma denúncia que apontou também que o local estaria ligado a indivíduos envolvidos com os ataques de disputa de território na noite de sábado (19) no Condomínio Monte Carlo, “MCMV”.

A equipe permaneceu observando o terreno por horas, mas nenhuma movimentação suspeita foi identificada. Durante as buscas foram encontrados 1kg de pasta base de cocaína, 1 kg de maconha, 52 munições, 2 carregadores, 14 rádio transmissores, 10 bases para carregar rádio, 2 baterias de rádio, 10 mil pinos vazios para endolação, cadernos de anotação, tesouras, 13 facas, 11 balanças, 14 rolos de filmes, rolo de sacola plástica e uma calça camuflada .

O material apreendido foi levado para a 126ªDP. Ninguém foi preso.