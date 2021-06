Zé chegou a desmaiar quando foi atingido pela pancada que provocou fratura no nariz - Renata Cristiane (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 22/06/2021 12:39

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), passou por uma cirurgia no nariz na manhã desta terça-feira (22). O procedimento foi necessário devido a uma fratura no local.

A psiquiatra Ana Valadão, esposa do prefeito, que o está acompanhando no hospital, por aplicativo de telefone atualizou as informações: “A cirurgia foi realizada no Hospital Santa Isabel, pelo Dr. Frederico Viera Otorrinolaringologista. Durou cerca de 2 horas e foi muito bem sucedida. O Prefeito deve permanecer em repouso, por um período de sete dias, internado em casa. A alta hospitalar deverá ocorrer hoje no fim da tarde”, disse ela.



Bonifácio foi atingido por um pedaço de madeirite durante uma vistoria de obra do Monumento do Pescador, no Canal do Itajuru, na manhã de segunda-feira (21). O material voou com uma forte rajada de vento. No momento do acidente, Zé chegou a desmaiar. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Izabel, onde permaneceu internado em observação e passou pelo procedimento cirúrgico, que foi um sucesso.



Além do prefeito, o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes, e o vereador Davi Souza (PDT) também foram atingidos pela placa. O parlamentar passou por uma tomografia após sentir fortes dores de cabeça. Já o secretário não precisou de acompanhamento médico.