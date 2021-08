O calendário segue escalonado para evitar aglomerações nas Unidades de Saúde. Até o dia 10 de agosto devem se imunizar pessoas com idades entre 41 e 50 anos. - SECOM

O calendário segue escalonado para evitar aglomerações nas Unidades de Saúde. Até o dia 10 de agosto devem se imunizar pessoas com idades entre 41 e 50 anos.SECOM

Publicado 31/07/2021 21:51

Faltando um mês para o fim da campanha de vacinação contra o vírus da gripe Influenza, Cabo Frio, na Região dos Lagos, imunizou 40,61% do público alvo, o que representa 32.732 pessoas. A meta do município é alcançar 90% desta população, formada por 80.602 mil moradores.

O calendário segue escalonado para evitar aglomerações nas Unidades de Saúde. Até o dia 10 de agosto devem se imunizar pessoas com idades entre 41 e 50 anos. Entre os dias 10 e 18 de agosto é a vez das pessoas com idades entre 31 e 40 anos. Finalizando a campanha, entre os dias 18 e 30 de agosto, serão vacinadas pessoas com idades entre 18 e 30 anos.

Publicidade

Promovida pelo Ministério da Saúde em todo Brasil, a imunização iniciou no dia 14 de abril dividida em três fases. Cabo Frio deu início à campanha atendendo crianças de até 6 anos incompletos, vacinando 36,6% deste público. As gestantes vacinadas representam 38,5%, as puérperas, 33%, e os trabalhadores da saúde, 50,6%.

Na segunda fase, os idosos atendidos representam 50% do público, e os professores da rede pública ou privada, 29,7%. Na terceira fase, foram vacinadas pessoas com comorbidades, o que representa 36,9% do público, e 1,1% de pessoas com deficiência permanente.

Publicidade

A vacinação foi aberta para a população em geral no dia 14 de julho. As pessoas dos grupos prioritários das primeiras fases da campanha contra a Influenza, e das faixas etárias anteriores, que não receberam a dose no período divulgado, devem procurar as unidades de saúde específicas para imunização contra a gripe para receber a vacina. A repescagem acontece todos os dias de vacinação.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E CONTRA A COVID-19

Publicidade

Cabo Frio realiza, ainda, em paralelo à vacinação contra a gripe, a campanha de imunização contra a Covid-19. Por isso, a Prefeitura orienta a população que, de acordo com o informe Técnico do Ministério da Saúde, quem faz parte do grupo prioritário das duas vacinas dê preferência ao imunizante contra Covid-19, e só depois à aplicação da vacina contra a gripe, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre as doses.

Para evitar cruzamento entre os públicos-alvo contra a gripe e contra o coronavírus, o município destacou 12 unidades de saúde para servir exclusivamente como postos na campanha contra Influenza. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Publicidade

ONDE SE VACINAR CONTRA A INFLUENZA:

• Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança

Publicidade

• Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Roza da Pena, s/nº – Braga

• ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

Publicidade

• ESF Manoel Corrêa – Rua 7 s/nº

• ESF Parque Burle – Rua Budapeste nº 10

Publicidade

• ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

• ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

Publicidade

• ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

• UBS Unamar – Rodovia Amaral Peixoto s/nº

Publicidade

• ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

• ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

Publicidade

• ESF Araçá – Estrada da Agrisa s/nº – Pacheco