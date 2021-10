O dono da casa afirma que alertou várias vezes à vizinha de que a colmeia estaria trazendo problemas - Sabrina Sá (RC24h)

O dono da casa afirma que alertou várias vezes à vizinha de que a colmeia estaria trazendo problemasSabrina Sá (RC24h)

Publicado 30/09/2021 18:52

Um morador da Rua Davi Garcia, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, teve a casa invadida por um enxame de abelhas na tarde desta quinta-feira (30). Edson Lopes estava trabalhando em Rio das Ostras no momento do ataque e teve que voltar às pressas para tentar salvar seus cachorros.

Os três dálmatas foram atacados com várias picadas. Como reação, eles tentaram se esconder no interior da residência, chegando a defecar e vomitar com presença de sangue. O Corpo de Bombeiros esteve no local e os cachorros estão internados com choque anafilático, que é uma reação alérgica grave que pode ser fatal, um deles está entre a vida e a morte.

Por pouco o filho de Edson também não sofreu o ataque, de acordo com o relato, ele tinha acabado de sair para colocar comida para os bichos. Imagens mostram a cama do menino cheia de abelhas.

O dono da casa afirma que alertou várias vezes à vizinha de que a colmeia estaria trazendo problemas, com visitas frequentes das abelhas, mas nada foi feito.

O rapaz conta ainda, que foi até o Corpo de Bombeiros e esteve duas vezes na Secretaria de Meio Ambiente, mas ninguém assume a responsabilidade em tirar as abelhas do local. No Meio Ambiente falaram que “não tem profissional para isso”. Vale lembrar que matar o animal é proibido e caracteriza crime ambiental (Lei n º 9605/98)

A redação do Portal O Dia entrou em contato com a Prefeitura e com a Defesa Civil Municipal e aguarda um retorno.