Câmara de Cabo FrioLuiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 05/10/2021 15:32

A Câmara de Cabo Frio, na Região dos Lagos, aprovou, nesta terça-feira (5), em primeiro turno, dois projetos para impedir o plano da Prefeitura de conceder o Mercado Municipal Sebastião Lan à iniciativa privada.

Por se tratarem de emendas à lei orgânica municipal, os projetos devem passar por um segundo turno em dez dias, segundo o presidente da Casa, Miguel Alencar (DEM).

No primeiro projeto, apresentado pela maioria dos vereadores e aprovado em sessão extraordinária por 15 votos a 2, é acrescido um artigo na Lei Orgânica Municipal que diz: “É vedada a concessão de uso de bem imóvel do Município a empresa privada

com fins lucrativos, inclusive nos casos de contratação de Parcerias Público Privadas (PPPs), quando o bem imóvel tenha uma função social”.

O outro projeto teve adesão de 16 vereadores. Proposto por 1/3 dos edis, a proposta inclui o inciso “IV – A exploração de bem público, exceto os que já estejam sendo utilizados para atividades comerciais e sociais” no art. 6 da Lei nº 2905.

Vanderson Bento Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Diversos parlamentares fizeram discursos inflamados em defesa dos feirantes. O primeiro foi Vanderson Bento (PTB), que enalteceu a luta da categoria "para manter o prato de comida na mesa, manter a dignidade, a honra, pagar as contas em dia". Votou contra os dois projetos o vereador da base governista Felipe Monteiro (PDT). Thiago Vasconcelos (Avante) foi contra somente a primeira proposição.

“Pode ter certeza que os feirantes têm em mim e nessa casa defensores da dignidade e da justiça porque quem tem que cuidar da feira são os feirantes. Só sabe a quentura da panela a colher que mexe”, afirmou Bento.

Na sequência, o vereador Vinicius Corrêa (PP) destacou a união dos parlamentares na aprovação das propostas e disse que, “quando essa Casa se une em harmonia, os resultados são esses”.

O parlamentar Thiago Vasconcelos pediu diálogo e disse que o “Executivo tem que dialogar com o Legislativo e com os feirantes”.

Luís Geraldo Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

O veterano Luís Geraldo (REP) foi outro que declarou apoio às propostas e pediu sensibilidade sobre a questão. Em sua fala, Jean da Autoescola (PL) destacou que é filho de ambulante, conhece o sofrimento desses profissionais e afirmou que "jamais votaria contra eles".

“A gente deveria apoiar as PPP’s, as concessões. Nós temos vários prédios aí que poderiam ser explorados dessa forma, mas não em cima de um lugar que traz o sustento para 260 famílias”, pontuou Luís Geraldo.

“É muito fácil dizer que todos serão amparados. É muito vago, é muito genérico, ninguém pode se sustentar em cima de um posicionamento desses”, disse o vereador em uma clara resposta a afirmação do prefeito José Bonifácio (PDT) de que “ninguém vai ficar sem trabalhar”.

O vereador apontou que o caminho deve ser o Poder Público “botar a mão e melhorar aquela situação, não chegar ali com um punhal para poder amedrontar essas pessoas e, de forma rústica, não haver uma discussão”.

Douglas Felizardo (Avante), Roberto Jesus (MDB) e Alexandre da Colônia (DEM) também se posicionaram “a favor do trabalhador da feira Sebastião Lan”.

O Portal O Dia questionou a Prefeitura sobre o avanço dos projetos na Câmara, mas ainda não obteve resposta.