Publicado 05/10/2021 18:27

A cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, está sediando mais uma edição do Programa de Capacitação, Promoção e Venda do Destino, o Procap/RJ 2021. O evento é uma realização da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), em parceria com a Fecomércio-RJ, e tem objetivo de fortalecer a divulgação dos destinos turísticos receptores e capacitar o trade local.



Além do município cabo-friense, a edição da Costa do Sol conta ainda com a participação de Arraial do Cabo e Rio das Ostras. A programação segue com atividades nas três cidades até o dia 9 de outubro. A cerimônia de abertura aconteceu nesta segunda-feira (04), no Tamoyo Esporte Clube.



Esta é a terceira região fluminense a receber o programa, que vai promover a capacitação, atualização, promoção e venda do destino dos municípios junto aos operadores do receptivo nacional e internacional. Cada município componente dessa etapa estabeleceu, junto aos parceiros, um roteiro turístico para apresentar as cidades e seus pontos de destaque, com o objetivo de promover uma maior aproximação dos agentes, capacitando-os para vender os destinos com mais propriedade e detalhes. Os roteiros apresentam aos convidados os principais atrativos culturais, naturais, comerciais e gastronômicos das cidades, em formato de city tour.



O Procap auxilia ainda na otimização e comercialização dos atrativos turísticos às agências de viagens, além do público final, entre os principais destinos emissores. A proposta é realizar uma aproximação entre as atrações locais e os principais representantes do segmento operador alcançando, consequentemente, os visitantes potenciais.



“O turismo acontece porque existem destinos turísticos. Com o Procap estamos reconhecendo, e conhecendo, Cabo Frio, Rio das Ostras e Arraial do Cabo como destinos turísticos. As cidades oferecem diversas experiências que precisam ser conhecidas por quem vende. Enquanto ABIH, somos da hotelaria, mas sabemos que o destino e sua promoção é o que vai trazer os hóspedes para os hotéis, assim como os clientes que vão aos comércios, restaurantes, passeios e mais. Todos os segmentos precisam se juntar para que a união traga o sucesso turístico”, disse Paulo Michel, presidente da ABIH-RJ.



Abordando a importância de fomentar um turismo regional, o secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Carlos Cunha, destacou a relevância de apresentar o melhor de cada município aos agentes turísticos.



“É um prazer receber essa edição do Procap em Cabo Frio. Tenho certeza que é um grande momento não apenas para nossa cidade, como para Arraial do Cabo e Rio das Ostras. Além de desenvolvermos o turismo local, é necessário o fortalecimento de um turismo regional, onde os destinos sejam complementares, com cada município entregando ao turista o que tem de melhor”, destacou o anfitrião do evento.



Para divulgar seus atrativos turísticos, cada cidade expôs stands de informação durante a abertura do evento. Destacando as forças e potencialidades de Cabo Frio, o stand local apresentou o calendário de eventos do município e os vídeos institucionais sobre as belezas naturais, além dos acessos virtuais, via QR Code, ao Espaço Cultural do Surfe e à Central de Atendimento ao Turista.



O evento contou com a presença da coordenadora regional do Sebrae na Região dos Lagos, e presidente do Conselho Municipal de Turismo, Ana Cláudia Vieira Melo; da presidente da Comissão de Turismo da Alerj, Alana Passos; dos secretários de Turismo de Cabo Frio, Carlos Cunha, e de Arraial do Cabo, Marcos Simas; da secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, Aurora Siqueira; do chefe de Gabinete da Prefeitura de Cabo Frio, Pedro José, e demais autoridades.



O primeiro município a receber o Procap em 2021 foi Petrópolis. A cidade abordou o potencial turístico da Região Serrana do Estado. O Vale do Café, englobando as cidades de Vassouras, Rio das Flores, Valença, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin e Miguel Pereira, foi o segundo.