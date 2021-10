Com o criminoso, a PM apreendeu 103 buchas de maconha e R$35 em espécie. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

CABO FRIO - Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), na noite desta terça-feira (5), na comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, com uma carga de maconha. A ação foi deflagrada por uma equipe da Ala C do Grupamento de Ações Táticas (GAT), durante um patrulhamento de rotina.

Em incursão ao Beco do U, militares avistaram o criminoso comercializando entorpecentes. Um cerco foi montado e o homem foi abordado com 103 buchas de maconha e R$35 em espécie. O envolvido foi encaminhado para a 126ª Delegacia Policial (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.