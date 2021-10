Godoy, carinhosamente chamado de 'Márcinho', deixa uma filha - Redes sociais

Publicado 18/10/2021 17:25

Um jovem, identificado como Márcio Godoy, morreu após colidir com moto em uma árvore nas proximidades da Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (17), na Avenida Macário Pinto, na altura do Hotel Caribe.



Márcio tinha apenas 25 anos e era muito querido na cidade, ele trabalhava em um depósito de bebidas que fica no bairro Vila Nova.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia uma motocicleta modelo Biz quando perdeu o controle e foi em direção à árvore. Testemunhas afirmam que Márcio apresentava sinais de embriaguez e estava sem capacete no momento da colisão.



O trânsito ficou lento no local. A perícia foi acionada e o corpo foi removido para o IML de Cabo Frio.



Godoy deixa uma filha. O enterro aconteceu às 16h30 desta segunda-feira (18), no Cemitério Municipal Santa Izabel. O depósito onde o jovem, carinhosamente conhecido como “Marcinho”, trabalhava publicou uma homenagem e decretou luto.



“Hoje é um dia muito triste. Não só para a família e amigos do nosso grande Marcinho, mas também para a nossa loja. (…) Nosso menino de ouro, nosso braço direito e esquerdo, um cara íntegro, carismático, um ser humano com um coração enorme e que alegrava todos que cruzavam seu caminho. Ele nos deixa com saudades infinitas!

Aproveitamos para informar que estamos de luto e ficaremos fechados sem previsão de retorno das atividades. Nossos sentimentos a toda família por esta inestimável perda. Que Deus o receba com todo seu amor e que ele descanse em paz”.



Este foi o segundo acidente de moto com vítima fatal em Cabo Frio só neste final de semana. Na noite de sexta-feira (15) uma colisão no cruzamento das ruas José Bonifácio e Santos Dumont, vitimou um jovem de 28 anos, identificado como Juninho Souza. Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros já encontrou o rapaz sem vida.

