Depois de rodar a cidade de bicicleta (ufa) às 18h, Papai Noel será recebido na Praça Porto Rocha com uma cantata de Natal do Coral Despertar.Internet

Publicado 12/12/2021 13:08

A abertura oficial do “Cabo Frio Natal Sol”, na Região dos Lagos, será neste domingo (12), com a chegada do Papai Noel, às 14h, no calçadão da Praia do Peró. De lá, o bom velhinho começará a peregrinação pela cidade, em carro aberto do Corpo de Bombeiros. O trajeto começa na praia da “Bandeira Azul” e segue até a Gamboa para uma volta pela Rua dos Biquínis, onde visitará as lojas, cumprimentando as pessoas que estiverem no local. Depois ele seguirá, no carro dos Bombeiros, pela Avenida Wilson Mendes, passando pelos bairros Jacaré, Porto do Carro e Jardim Esperança.

Por volta das 16h, Papai Noel será recebido na Feira de São Benedito, na Passagem, onde os ciclistas estarão o aguardando para um passeio de bicicleta pela cidade. O circuito passará pela orla da Praia do Forte, Praça da Cidadania, Vila Nova, Centro e Boulevard Canal.

Às 18h, Papai Noel será recebido na Praça Porto Rocha com uma cantata de Natal do Coral Despertar. No local também haverá uma feira de artesanato com a temática natalina.

Segundo o secretário de Governo, Davi Souza, o Natal simboliza a esperança renovada em Cabo Frio.

“O Natal deste ano foi pensado para simbolizar a renovação da esperança em nossa cidade, mais fortalecida e mais solidária em 2022. Este será um natal inesquecível para nós, fruto de um diálogo da prefeitura com o SESC recém inaugurado na cidade”, afirma Davi Souza.

Além dos pontos turísticos, na orla da Praia do Forte, na altura do quiosque de vidro nº 8 (onde funciona a Central de Atendimento ao Turista), será montado um espaço ‘instagramável’, onde os visitantes poderão tirar fotos. O espaço foi montado em parceria com o Sesc. Outro local preparado para fotos de Natal é o Museu do Surf, na Praça da Cidadania. O secretário de Turismo, Carlos Cunha, destaca que a cidade se preparou bem para a próxima temporada.

“A temporada ‘Cabo Frio Natal Sol’ tem tudo para se tornar um grande atrativo para os visitantes”, acredita Carlos Cunha.

TAMOIOS

Já a programação em Tamoios, no segundo distrito, será lançada em breve, com a instalação da decoração natalina que já começou na Capela de Santo Inácio, na Fazenda Campos Novos.