Ocorrência aconteceu nesta quarta-feira (30), após denúncia anônimaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/12/2021 13:59

Duas pessoas foram detidas com uma carga de drogas nesta quarta-feira (29) no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após uma denúncia anônima.



A Polícia Militar recebeu informações de que elementos estariam traficando na Rua Alagoas. No local, os agentes avistaram os criminosos e realizaram um cerco tático. Um menor, identificado como L.S.P., e um homem, M.L.S., foram capturados com 34 buchas de maconha e R$ 30 em espécie. Eles confessaram ser ‘vapores’ da comunidade do bairro.



Em buscas no local onde a dupla foi detida, os militares encontraram 23 frascos de lança perfume.



Os acusados foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde o adolescente foi autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas e, o homem, autuado e preso por tráfico de drogas.



Foragido da Justiça de Minas é preso em Cabo Frio

Um homem considerado foragido da Justiça de Minas Gerais foi preso na tarde desta quarta-feira (29) no bairro Vila Nova, em Cabo Frio, por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT).



Conforme a Polícia Militar, contra A.G.F.B., o Diguinho, havia um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal e do tribunal do Júri da Comarca de Sete Lagoas, pelo crime de homicídio.



O elemento é apontado como líder do tráfico de drogas do bairro Catarina, no município mineiro, e suspeito de alguns homicídios na cidade, de acordo com a Equipe de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais.



Ele foi capturado na sacada de uma residência e conduzido para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.