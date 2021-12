Lucas Alves, de 19 anos, foi transferido para o HERC, em Araruama, onde passou por uma cirurgia; - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/12/2021 14:09

REGIÃO DOS LAGOS - Um laudo médico emitido nesta quarta-feira (29) afirma que o jovem turista de 19 anos, Lucas Alves, foi atingido por uma bala de borracha no olho esquerdo durante um tumulto na Praia do Forte, em Cabo Frio, na mesma noite.

Um vídeo que circula nas redes sociais (assista abaixo) mostra o momento em que, possivelmente, a vítima foi atingida pelo disparo.

A família de Lucas acusa a Polícia Militar de ter atirado na direção do jovem e diz que ele ficou cego. Ele recebeu um pedido de encaminhamento para ambulatório de oftalmologia em Cabo Frio, para receber o acompanhamento pré-ambulatório. O laudo diz que o paciente foi vítima de “trauma perfurante do globo ocular esquerdo após explosão do globo ocular esquerdo após blunt trauma = bala de borracha”, sendo realizada “sutura de córnea e esclera”.

Já a PM, em nota, disse que ele “possivelmente ficou ferido ao ser atingido por garrafas de vidro e objetos que estavam sendo atirados contra a guarnição”.