Publicado 16/02/2022 14:26

A Polícia Militar apreendeu, no final da tarde desta terça-feira (15), uma carga de drogas no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



De acordo com a ocorrência, os agentes receberam uma denúncia de que havia um indivíduo escondendo material entorpecente na Rua Manduca Cedro. No local, os militares realizaram buscas e encontraram 200 cápsulas de cocaína, 120 buchas de maconha e 50 pedras de crack.



Já na Praia do Siqueira, militares apreenderam 104 cápsulas de cocaína na Rua Luiz Feliciano Cardoso após uma denúncia.



O material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada.

No local apontado, as guarnições observaram o forro de telhado que apresetava estar mexido. Após revistas, os policiais encontraram 273 cápsulas de cocaína, 160 buchas de maconha e um rádio transmissor.



Em Arraial do Cabo, também na Região dos Lagos, a PM recebeu denúncia de populares dando conta de que poderia haver drogas escondidas em uma residência na Rua Jaime Vignoli, na Praia Grande.