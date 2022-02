Criminoso morre após troca de tiros com a PM em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/02/2022 14:40

Um homem, identificado como Y.E.B.N., de 21 anos, morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (16) no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a PM, uma guarnição recebeu denúncias de que vários elementos estariam armados abordando moradores e vendendo drogas na Rua 12, próximo à Travessa Glessio, em Unamar.

Em diligência no local, a equipe foi recebida a tiros por sete criminosos e revidou a agressão. Ao cessar fogo, um dos acusados foi localizado caído ao solo, atingido pelos disparos. Ele estava com uma mochila contendo 207 pinos de cocaína e uma barra de 1 kg de maconha, além de uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e oito munições intactas. O homem chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas morreu à caminho do hospital.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o material foi apreendido. Ninguém foi preso.