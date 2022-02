Mesmo após flagra, ladrões retornam e furtam fiação de prédio em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/02/2022 14:40

Mesmo após serem flagrados – e expostos – ladrões voltaram a um prédio localizado na Avenida Vereador Ferreira dos Santos, no Braga, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e furtaram toda a fiação e os outros portões que protegem o quadro de distribuição de energia elétrica do condomínio.



Na última segunda-feira (21), o Portal O Dia publicou um vídeo com imagens de câmeras de segurança mostrando a primeira ação dos criminosos. Mas nem a exposição parece ter inibido a ação criminosa mais uma vez.



Segundo o novo relato do morador, enviado ao O Dia nesta quarta-feira (23), os ladrões conseguiram levar os portões que restaram e ainda furtaram toda a fiação, desde o poste, causando um prejuízo enorme.



Nas proximidades, também foram furtadas grades de alumínio da Casa dos Aposentados, no mesmo bairro, e o corrimão da entrada de uma padaria.



Esse tipo de crime tem se tornado comum principalmente na capital devido a facilidade da venda do alumínio em ferros-velhos.