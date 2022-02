PM prende ‘gerente’ do tráfico do Campinho de Areia, em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/02/2022 13:40

Um homem identificado como E.S.S.R.S., de 18 anos, foi preso com uma pistola calibre 9mm no início da tarde desta terça-feira (23) na Rua Edson, no bairro Recanto das Orquídeas, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso é apontado como ‘gerente’ do tráfico de drogas do Campinho de Areia, no Jardim Esperança, em Cabo Frio e foi capturado por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) após uma denúncia.

Após ser abordado em uma residência, ele foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.