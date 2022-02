Ataque de cachorro deixa criança de 9 anos ferida em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/02/2022 14:23

Uma menina de 9 anos foi atacada por um cachorro no início da madrugada desta segunda-feira (21) no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 00h10 na Rua Carlos Mendes, para verificar um tumulto generalizado. No local, um homem, de 40 anos, disse que um cachorro que estava solto na área comum do condomínio atacou a filha dele e que, ao tentar impedir o animal, também foi agredido.

Os policiais conseguiram conter o animal e encaminharam as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Parque Burle. A criança sofreu ferimentos leves no rosto e o homem teve parte da boca arrancada pela mordida do cão.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e o dono do cachorro vai responder pelo crime de lesão corporal.