Campanha na Região dos Lagos leva 30 toneladas de doações para PetrópolisDivulgação

Publicado 19/02/2022 17:00

O primeiro comboio com doações de empresários da Região dos Lagos para Petrópolis seguiu para a Região Serrana do Rio nesta sexta-feira (18), às 6h.



Quatro caminhões e quatro micro-ônibus partiram de Cabo Frio, Búzios e Rio das Ostras carregados com 30 toneladas de água mineral, cestas básicas, roupas, kits de higiene e limpeza, brinquedos, roupas de cama, edredons e colchões.



As doações vão continuar sendo recebidas em diversos pontos comerciais da Região dos Lagos, como Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, Tour Shop, em Búzios, e Hotel Vilarejo, em Rio das Ostras.



Todas as lojas da Prolagos também estão arrecadando donativos.



A campanha reúne o Convention Bureau de Cabo Frio e seus associados, a Prolagos e diversas empresas da região.



Todas as doações estão sendo levadas para o Hotel Pedra Bonita, na BR-040, local da base montada pelo Convention Bureau de Petrópolis para receber os donativos. Não são aceitas doações em dinheiro.



Os pontos de coleta de doações funcionam nos seguintes endereços:



Cabo Frio

Shopping Park Lagos: Av. Henrique Terra, 1.700 – Portinho – das 10h às 22h

Roots Bar: Av. Henrique Terra, próximo ao shopping



Bamba Bar: Passagem – Loja da Prolagos



Búzios

Tourshop: Orla Bardot, 550 – Centro, das 8h às 22h



Loja da Prolagos



Arraial do Cabo

Pousada do Timoneiro: Av. Getúlio Vargas, 103



Loja da Prolagos



Rio das Ostras

Vilarejo Praia Hotel: Alameda do Abricó, 1700 – Cidade Beira Mar



Saquarema

Casa da Praia Restaurante: Av. Oceânica, 1564 – Itaúna – Loja da Prolagos