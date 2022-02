Feira do Produtor Rural de Cabo Frio terá duas edições neste fim de semana - Divulgação

Publicado 19/02/2022 07:00

A Feira do Produtor Rural terá duas edições neste fim de semana em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Neste sábado (19) o evento chega mais uma vez ao Shopping do município, no Novo Portinho. As atividades vão ocorrer das 10h às 17h.

A edição mensal é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Shopping. No domingo (20), a edição acontece no Parque de Exposições de Tamoios, na Fazenda Campos Novos, das 8h às 15h.



A Feira tem o objetivo de estimular a agricultura familiar e movimentar a economia local. Os produtos comercializados contam com o Selo do Produtor Rural, que atesta a qualidade e a procedência dos alimentos. No shopping, a programação acontece todo último sábado do mês. Em virtude do período de carnaval, a edição de fevereiro foi adiantada.



Além dos estandes para a comercialização dos produtos, a edição no Novo Portinho terá música ao vivo, a partir das 11h, com Carlão e Verônica Vox. Já no Parque de Exposições, em Tamoios, a edição acontece das 08h às 15h, quinzenalmente. A Fazenda Campos Novos fica na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), Km 124.