Adolescente de 16 anos é apreendido com drogas em Cabo Frio Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 18/02/2022 17:14

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas, na manhã desta sexta-feira (18), na Região dos Lagos, em Cabo Frio, no bairro Manoel Corrêa, durante patrulhamento de uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas).

Conforme a ocorrência, os agentes passavam pelo local e acabaram tendo a atenção voltada para um elemento que continha uma bolsa na mão e se comportava de maneira suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o rapaz tentou fugir, mas logo foi alcançado.

Assim que foi pego, o jovem admitiu fazer parte do tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos 106 buchas de maconha, 123 pedras de crack, 36 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 20 em espécie.

Ainda no local foi dada voz de prisão. Depois disso, o acusado foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu apreendido.