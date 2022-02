PM prende homem com drogas no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24)

Publicado 18/02/2022 17:18

A PM prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no início da tarde desta sexta-feira (18), depois de denúncias.

De acordo com as informações recebidas pelos agentes, um homem com camisa cor de vinho estaria traficando na Rua Belo Horizonte. Em diligência no local, o meliante logo foi identificado.

Após um cerco tático, os policiais conseguiram abordar o criminoso. Com ele, foram identificadas 37 buchas de maconha, 48 pinos de cocaína e cinco pedras de crack. Além disso, ele admitiu fazer parte do tráfico da região.

O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, onde permaneceu preso.