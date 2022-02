Cabo Frio vai sediar o 8º Pan-Americano de Pesca Submarina - ASCOM

Publicado 20/02/2022 12:00

Agora é oficial. De 2 a 6 de novembro, Cabo Frio vai sediar o 8º Pan-Americano de Pesca Submarina. A competição internacional vai reunir atletas de nove países das américas. O Pan-Americano será realizada pela Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas (CMAS/ Américas), Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos (CBPDS), Prefeitura de Cabo Frio e Clube Náutico.

O anúncio foi feito na semana passada, durante a premiação do Torneio de Pesca Sub, em comemoração aos 60 anos do Clube Náutico, que fica sediado no bairro Ogiva. A competição teve a participação de 14 equipes, cada uma com três atletas oriundos de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Os vencedores receberam os prêmios em cerimônia realizada na sede do clube.

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, destacou que a Prefeitura vai trabalhar desde já nos preparativos para receber a competição internacional.

“É uma honra para Cabo Frio sediar um evento esportivo deste porte. Vamos mobilizar esforços para preparar nosso município para receber todos os atletas de braços abertos. Quero aproveitar e parabenizar o Náutico pelos 60 anos. Este é um clube que tem o foco voltado também para as atividades esportivas, levando sempre o nome da nossa cidade para vários cantos do Brasil e do mundo”, afirmou José Bonifácio.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Carlos Cunha, destacou a importância do Pan-Americano.

“A competição já tinha uma programação fechada, inclusive um país e cidade já definidos. Contudo, a equipe do Clube Náutico foi incansável e conseguiu sensibilizar os organizadores de que Cabo Frio é a cidade com as melhores águas e peixes para sediar o Pan-Americano em 2022. O resultado não poderia ser outro, em novembro, receberemos atletas de nove países das américas, que vão se hospedar na cidade para a competição, colocando Cabo Frio como um destino turístico e no mapa da pesca submarina”, disse o secretário.

O comodoro do Clube Náutico, Paulo César Alves, destaca que o clube, no ano em que completa 60 anos, receberá de braços abertos a competição internacional.

“Realizamos uma competição muito bonita, em que todo o pescado foi doado para instituições filantrópicas. No ano em que o Clube Náutico de Cabo Frio completa 60 anos, teremos a honra de receber o Pan-Americano de Pesca Submarina, uma competição internacional, que vai reunir atletas de vários países, os quais receberemos com muito prazer e de braços abertos”, finalizou o comodoro do Clube Náutico.