PM detém quatro envolvidos com o tráfico de drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

PM detém quatro envolvidos com o tráfico de drogas em Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/02/2022 14:08

Quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram detidas pela Polícia Militar em ocorrências registradas neste domingo (21) em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



No bairro Braga, por volta das 22h, um menor, de 16 anos, foi capturado durante um patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas (GAT) na comunidade do Morubá. Ele estava com 45 cápsulas de cocaína, 90 buchas de maconha e 68 pedras de crack. Ao avistar a viatura, o acusado tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.

PM detém quatro envolvidos com o tráfico de drogas em Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)



Por volta das 16h50, R.G.F., de 28 anos, foi preso com 110 cápsulas de cocaína na Boca do Mato, depois que agentes do GAT receberam informações sobre a distribuição de entorpecentes para elementos ligados ao tráfico de drogas na comunidade. Durante a manhã do mesmo dia, na Rua Manduca Cedro, no bairro Jardim Esperança, D.M.S., de 33 anos, foi presa com 52 buchas de maconha e 61 pinos de cocaína após uma denúncia anônima. A mulher confessou ser ‘vapor’ da comunidade da Estradinha.Por volta das 16h50, R.G.F., de 28 anos, foi preso com 110 cápsulas de cocaína na Boca do Mato, depois que agentes do GAT receberam informações sobre a distribuição de entorpecentes para elementos ligados ao tráfico de drogas na comunidade.

PM detém quatro envolvidos com o tráfico de drogas em Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)



Todos foram conduzidos para a 126ª DP, autuados e presos por tráfico de drogas. No final da tarde, no bairro Praia do Siqueira, um homem identificado como T.C., de 21 anos, foi preso na Rua Alziro Ramalho. Ele estava com sete cápsulas de cocaína e R$ 52 em espécie.Todos foram conduzidos para a 126ª DP, autuados e presos por tráfico de drogas.