Câmeras flagram furto de portões de alumínio em prédio de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/02/2022 14:28

REGIÃO DOS LAGOS - Imagens de câmeras de segurança flagraram mais um novo modelo de crime em Cabo Frio: furto de portões de alumínio. No último domingo (20), imagens do circuito de monitoramento de um prédio localizado na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos mostraram a atuação de dois criminosos.

Conforme as imagens, o portão era utilizado para proteger o quadro de distribuição de energia elétrica do prédio. Os dois homens chegam ao local por volta das 18h20 e, com o uso da força física, arrancam o objeto e seguem andando com um carrinho de supermercado

O portão chega a desmontar. Eles param, pegam as partes, colocam dentro do carrinho e seguem tranquilamente pela avenida principal do bairro, ainda em plena luz do dia.

Uma moradora do local contou que criminosos já haviam arrancados os cabos de fiação elétrica, causando mais de R$ 4 mil reais de prejuízo para o condomínio.

Nas proximidades, também foram furtadas grades de alumínio da Casa dos Aposentados, no mesmo bairro e o corrimão da entrada de uma padaria.

Esse tipo de crime tem se tornado comum principalmente na capital devido a facilidade da venda do alumínio em ferros-velhos.