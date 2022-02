Dois homens são presos por extorquir dinheiro de motoristas de transporte alternativo na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/02/2022 15:11

Dois homens foram presos em flagrante durante uma força tarefa realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizada na Região dos Lagos nesta terça-feira (22). Eles são acusados de extorquir dinheiro de comerciantes.

De acordo com a Polícia Civil, as equipes realizaram um mapeamento e levantamento de informações para apurar denúncias sobre um grupo de milicianos atuando nos municípios de Cabo Frio e de Rio das Ostras. Conforme as investigações, os criminosos estariam cobrando taxas de comerciantes e motoristas de transporte alternativo, usando violência ou ameaça.

Os agentes monitoraram e flagraram um homem exigindo dinheiro de um motorista, que estava trabalhando no bairro Tamoios, em Cabo Frio. Em seguida, em Jardim Campomar, em Rio das Ostras, outro miliciano foi flagrado adotando a mesma prática criminosa. A dupla foi presa e conduzida para a Cidade da Polícia, Zona Norte da capital do Rio, e autuada por extorsão e constituição de milícia privada.

A ação faz parte da FT-1000, a Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos.