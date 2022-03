PM apreende drogas e material do tráfico em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/03/2022 14:40

A Polícia Militar apreendeu uma carga com 1 kg de pasta base de cocaína e material para endolação de drogas no bairro Colinas do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (3).

Conforme a PM, os agentes receberam informações e foram até a Rua General Garrone, onde localizaram toda a carga dentro de uma construção inacabada.

O material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso.