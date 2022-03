Policiais foram alertados por populares que um veículo Sandero de cor prata tinha acabado de cometer roubo a transeuntes - RC24h (Andrea Reys)

Publicado 06/03/2022 10:43 | Atualizado 06/03/2022 10:43

Um homem de 31 anos foi preso, na noite da última sexta-feira (4), em Cabo Frio, na Região dos Lagos, por suspeita de roubo. Com ele foram encontrados um revólver calibre 38 e R$ 17.450,00 em espécie.

Conforme informações do 25º BPM, policiais foram alertados por populares que um veículo Sandero de cor prata tinha acabado de cometer roubo a transeuntes. Em patrulhamento, uma equipe do GAT abordou um veículo na Estrada Velha de Búzios, no bairro Tangará, com as mesmas características.

No interior do veículo foi arrecadado o material apreendido. Por sua vez, o suspeito disse que a arma era para sua defesa e que não cometeu roubo. Em seguida, os agentes levaram o homem até o local onde teria acontecido o roubo, perto do condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Esperança, mas ele não foi reconhecido por ninguém. Levado para a 126ª DP, ficou preso por porte ilegal de arma de fogo.