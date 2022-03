PM apreende carga de entorpecentes em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/03/2022 14:03

A Polícia Militar apreendeu uma carga de drogas no final da tarde da última sexta-feira (5) na Rua Antônio Feliciano de Almeida, no Buraco do Boi, no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, os agentes receberam informações de que um elemento estaria escondendo drogas em um beco próximo aos carrinhos de milho. No local, após buscas, os militares encontraram o material entorpecente dentro de bolsos de roupas que estavam penduradas em um varal.

Durante a ação, foram apreendidas 97 cápsulas de cocaína e seis buchas de maconha. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ninguém foi preso.